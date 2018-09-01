поиск по сайту
 

    В Курске утвердили тариф на вывоз мусора

    Сегодня, 08:06
    В Курске утвердили тариф на вывоз мусора
    В Курской области приступают к работе два оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Юго-запад региона, в том числе Железногорск и Курчатов, обслуживает ООО «Экопол». Тарифы для этой зоны утвердили еще с 1 июля. В месяц за одного человека необходимо заплатить 98 рублей 26 копеек, в частном секторе - 131 рубль 62 копейки. Северо-восток Курской области, в том числе Курск, курирует АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Тарифы здесь утверждали долго. И вот, наконец, их явили курянам.
    Как сообщает газета «Друг для Друга» со ссылкой на председателя комитета по тарифам и ценам Алексея Карнаушко, с 1 сентября по графе «обращение с ТКО» в месяц при нормативе 2,15 кубометра в год плата с человека составит 100 рублей 44 копейки. В частном секторе при нормативе 2,88 будут платить больше - 134 рубля 55 копеек человека. Квитанции с новыми суммами курян принесут в конце сентября.
    Любопытно, что тариф ООО «Экопол», озвученный в июле, меньше, чем тариф АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Но и его оспорили в антимонопольной службе, отыскав экономически необоснованные расходы. Судя по всему, вскоре в УФАС поступят жалобы и относительно тарифов «Спецавтобазы».

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама