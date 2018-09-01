В Курске утвердили тариф на вывоз мусора

В Курской области приступают к работе два оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами. Юго-запад региона, в том числе Железногорск и Курчатов, обслуживает ООО «Экопол». Тарифы для этой зоны утвердили еще с 1 июля. В месяц за одного человека необходимо заплатить 98 рублей 26 копеек, в частном секторе - 131 рубль 62 копейки. Северо-восток Курской области, в том числе Курск, курирует АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Тарифы здесь утверждали долго. И вот, наконец, их явили курянам.

Как сообщает газета «Друг для Друга» со ссылкой на председателя комитета по тарифам и ценам Алексея Карнаушко, с 1 сентября по графе «обращение с ТКО» в месяц при нормативе 2,15 кубометра в год плата с человека составит 100 рублей 44 копейки. В частном секторе при нормативе 2,88 будут платить больше - 134 рубля 55 копеек человека. Квитанции с новыми суммами курян принесут в конце сентября.

Любопытно, что тариф ООО «Экопол», озвученный в июле, меньше, чем тариф АО «Спецавтобаза по уборке города Курска». Но и его оспорили в антимонопольной службе, отыскав экономически необоснованные расходы. Судя по всему, вскоре в УФАС поступят жалобы и относительно тарифов «Спецавтобазы».