Из-за порыва газопровода Железногорск остался без газа

Сегодня рано утром в Железногорском районе произошел порыв газопровода - проинформировали в региональном МЧС. Сообщение о падении давления на газораспределительной станции «Железногорск» в деревне Пасерково в 5.40 утра поступило в ЦУКС от дежурного газовой компании. Падение давления в трубопроводе произошло из-за порыва подземного трубопровода высокого давления в Железногорском районе. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет. Данный газопровод не является магистральным. На место происшествия выехали специалисты МПСГ Железногорского района, ОГ КЧС и ОПБ администрации района, аварийные бригады.

Прекращена подача газа от ГРС Железногорск (д. Пасерково) на промпредприятия Железногорска и ПАО «Михайловский ГОК». В системе низкого давления потребление газа абонентам осуществляется с поэтапным отключением. Проводятся земляные работы и замена поврежденного участка газопровода. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ – 9 часов сегодняшнего вечера. Проводится оповещение населения.

В МЧС предупредили: если в вашем жилом помещении ощущается специфический запах газа, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по номеру 112 или 104.



