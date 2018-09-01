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    Из-за порыва газопровода Железногорск остался без газа

    Сегодня, 10:10
    Из-за порыва газопровода Железногорск остался без газа
    Сегодня рано утром в Железногорском районе произошел порыв газопровода - проинформировали в региональном МЧС. Сообщение о падении давления на газораспределительной станции «Железногорск» в деревне Пасерково в 5.40 утра поступило в ЦУКС от дежурного газовой компании. Падение давления в трубопроводе произошло из-за  порыва подземного трубопровода высокого давления в Железногорском районе. Взрыва и возгорания не последовало. Погибших и пострадавших нет.  Данный газопровод не является магистральным. На место происшествия выехали специалисты МПСГ Железногорского района, ОГ КЧС и ОПБ администрации района, аварийные бригады.
    Прекращена подача газа от ГРС Железногорск (д. Пасерково) на промпредприятия Железногорска и ПАО «Михайловский ГОК». В системе низкого давления  потребление газа абонентам осуществляется с поэтапным отключением. Проводятся земляные работы и замена поврежденного участка газопровода. Ориентировочное время завершения аварийно-восстановительных работ – 9 часов сегодняшнего вечера. Проводится оповещение населения.
    В МЧС предупредили: если в вашем жилом помещении ощущается специфический запах газа, незамедлительно обращайтесь в службу спасения по номеру 112 или 104.

     

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