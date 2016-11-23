Водитель «Porsche Cayenne» получил срок за избиение полицейского

Суд вынес приговор по уголовному делу 28-летнего жителя Курска. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

Как рассказали в прокуратуре, в декабре 2017-го инспекторы ДПС получили ориентировку на розыск автомобиля «Porsche Cayenne» и его владельца. Основанием для розыска было сообщение несовершеннолетней, которая видела, как в багажник машины двое неизвестных затолкали мужчину. Прибыв к месту жительства автовладельца, полицейские обнаружили «Porsche Cayenne», рядом находился и владелец. Инспектор потребовал у курянина оставаться на месте и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. Однако мужчина проигнорировал эти требования, направившись к дому. Сотрудник полиции преградил ему путь и повторил свои требования. Тогда курянин оттолкнул от себя полицейского и несколько раз ударил его в челюсть.

Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима. В прокуратуре также отметили, что при осмотре в салоне и в багажнике иномарки никого не обнаружили.



