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    Водитель «Porsche Cayenne» получил срок за избиение полицейского

    Сегодня, 12:10
    Водитель «Porsche Cayenne» получил срок за избиение полицейского
    Суд вынес приговор по уголовному делу 28-летнего жителя Курска.  Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 
    Как рассказали в прокуратуре, в декабре 2017-го  инспекторы ДПС получили ориентировку  на розыск автомобиля «Porsche Cayenne» и его владельца. Основанием для розыска было сообщение несовершеннолетней, которая видела, как в багажник машины двое неизвестных затолкали мужчину. Прибыв к месту жительства автовладельца, полицейские обнаружили «Porsche Cayenne», рядом находился и владелец. Инспектор потребовал у курянина оставаться на месте и дождаться прибытия следственно-оперативной группы. Однако мужчина проигнорировал эти требования, направившись к дому. Сотрудник полиции преградил ему путь и повторил свои требования. Тогда курянин оттолкнул от себя полицейского и несколько раз ударил его в челюсть.
    Суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима. В прокуратуре также отметили, что при осмотре в салоне и в багажнике иномарки никого не обнаружили. 

     

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