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    Курянин через суд добился восстановления в должности

    Сегодня, 13:06
    Курянин через суд добился восстановления в должности
    Жителя Курска уволили с должности советника руководителя организации ООО «Алмаз Плюс». Однако мужчина посчитал увольнение незаконным и как ни старался отстоять свою позицию, работодатель его мнения не разделял. Добровольно разрешить конфликт не удалось, и курянин обратился в суд. Суд встал на его сторону и обязал гендиректора восстановить сотрудника в должности. Приставов обязали проследить за выполнением судебного решения. Сотрудники ведомства провели разъяснительную работу, и руководство компании поспешило восстановить нарушенные права курянина. Его уже восстановили в должности советника руководителя.

     

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