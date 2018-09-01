Курянин через суд добился восстановления в должности

Жителя Курска уволили с должности советника руководителя организации ООО «Алмаз Плюс». Однако мужчина посчитал увольнение незаконным и как ни старался отстоять свою позицию, работодатель его мнения не разделял. Добровольно разрешить конфликт не удалось, и курянин обратился в суд. Суд встал на его сторону и обязал гендиректора восстановить сотрудника в должности. Приставов обязали проследить за выполнением судебного решения. Сотрудники ведомства провели разъяснительную работу, и руководство компании поспешило восстановить нарушенные права курянина. Его уже восстановили в должности советника руководителя.



