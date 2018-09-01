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    Ночью на улице 50 лет Октября перевернулся кроссовер БМВ

    Сегодня, 12:01
    Ночью на улице 50 лет Октября перевернулся кроссовер БМВ
    В ночь с 6 на 7 сентября в Курске перевернулась на крышу иномарка. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около полуночи напротив дома 116А по улице 50 лет Октября. 27-летний водитель BMW Х4 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Травмы получила 25-летняя пассажирка. Ее доставили в 4-ю горбольницу. Девушка отделалась ушибами. От машины же мало что осталось. Часть иномарки практически разорвало. 
    Подчеркивается, что водитель был трезв. 

     

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