Ночью на улице 50 лет Октября перевернулся кроссовер БМВ

В ночь с 6 на 7 сентября в Курске перевернулась на крышу иномарка. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло около полуночи напротив дома 116А по улице 50 лет Октября. 27-летний водитель BMW Х4 не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля. Травмы получила 25-летняя пассажирка. Ее доставили в 4-ю горбольницу. Девушка отделалась ушибами. От машины же мало что осталось. Часть иномарки практически разорвало.

Подчеркивается, что водитель был трезв.