В Курской области резко вырос производственный травматизм на дорогах

Специалисты Курского отделения соцстраха отмечают резкий рост производственного травматизма на дорогах. В этом году произошло 18 ДТП, в которых пострадали куряне, исполняющие в этот момент трудовые обязанности. Для сравнения: за такой же период прошлого года подобных случаев было 11. Наибольший резонанс вызвал несчастный случай в Железногорском районе. Служебный автобус, в котором находились 17 работников ООО «Курский мясоперерабатывающий завод», столкнулся с выехавшим на встречную полосу автомобилем «Ауди 100». К счастью сотрудников предприятия, авария на дороге обернулась для них легкими травмами – ушибами, вывихами, повреждением мягких тканей лица, множественными гематомами и ссадинами. Четверо из них были вынуждены уйти на больничный. Пособие по временной нетрудоспособности в данном случае им будет выплачено Фондом социального страхования в размере 100% заработка. При выявлении тяжелых последствий для здоровья пострадавших Фонд возьмет на себя лечение и реабилитацию.

На лечении сегодня также находятся двое пострадавших на производстве в результате ДТП: водитель, получившая травмы при столкновении двух трамваев в Курске, и курчатовский чиновник, попавший в аварию на дороге Курск-Льгов при передвижении на служебном транспорте с водителем.

Для двоих пострадавших на производстве ДТП в этом году закончились летальным исходом. У одного из них остались несовершеннолетние дети, которым Фондом социального страхования будет выплачен 1 млн рублей.

Статистика говорит о том, что причиной большинства производственных травм на дорогах является нарушение ПДД участниками дорожного движения.