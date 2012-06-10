В Курске устроят первый фестиваль дворовых игр

В воскресенье, 9 сентября, в Курске откроется новый, уже 13-ый, сезон проекта «Кино в театре». Его начало будет ознаменовано не только показом фильма, но и необычным фестивалем. 9 сентября в полдень на Театральной площади проведут первый в регионе фестиваль дворовых игр «Выходи во двор». Идея проведения праздника активных детских игр родилась у сотрудников кинофонда после просмотра семейной комедии «Байкальские каникулы». Этот фильм и продемонстрируют 9 сентября широкой публике в драмтеатре имени Пушкина. Начало показа в 13 часов.