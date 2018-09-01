В Курске дорогу не поделили две автомобилистки, двое пострадавших

10 сентября в Курске на 1-й Поэтической дорогу не поделили две автомобилистки, пострадали два человека, в том числе ребенок. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 9:30 утра. 26-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд Фьюжн» двигалась по улице Лермонтовская. Она не предоставила преимущество в движении автомобилю «Форд Куга» под управлением 41-летней женщины-водителя. В результате ДТП пострадали две пассажирки автомобиля «Форд Куга» - женщина 64 лет и девочка 4 лет. Отмечается, что водители были трезвы.



