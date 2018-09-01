За сбыт и хранение наркотиков задержаны 15 подростков

В 2018-м по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержаны уже 15 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет - сообщили в региональном Управлении МВД. Самый популярный метод распространения наркотиков - с помощью тайников-закладок. В полиции отметили, что зачастую сами подростки и их родители не подозревают, что за такие деяния для несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность в виде реальных сроков лишения свободы. Просветить молодежь призвана профилактическая акция «Дети России – 2018». В УМВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов усилили профилактическую работу с несовершеннолетними.