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    За сбыт и хранение наркотиков задержаны 15 подростков

    Сегодня, 12:16
    За сбыт и хранение наркотиков задержаны 15 подростков
    В 2018-м по подозрению в сбыте и хранении наркотиков задержаны уже 15 несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет - сообщили в региональном Управлении МВД. Самый популярный метод распространения наркотиков - с помощью тайников-закладок. В полиции отметили, что зачастую сами подростки и их родители не подозревают, что за такие деяния для несовершеннолетних предусмотрена уголовная ответственность в виде реальных сроков лишения свободы. Просветить молодежь призвана профилактическая акция «Дети России – 2018». В УМВД отметили, что сотрудники правоохранительных органов усилили профилактическую работу с несовершеннолетними. 

     

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