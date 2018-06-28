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    Куряне отмечают День отца

    Сегодня, 08:04
    Куряне отмечают День отца
    Сегодня куряне отмечают День отца. Этот молодой праздник в регионе учредили в 2015-м году. Торжества начнутся в 10 часов в мэрии города. Там вручат медаль «Во славу отцовства» командиру отделения пожарной части Роману Звягинцеву и мастеру по промыслам центра народного творчества «Русь» Михаилу Лебедеву. В 11 часов от площади Дзержинского отправится «Трамвай-книгочей». Он проследует по маршруту №3. Его пассажиры узнают об истории рождения праздника, услышат рассказ, как  классики описывали взаимоотношения отцов и детей. Например, эта тема прослеживается у Пушкина в «Капитанской дочке», в повести Гоголя «Тарас Бульба», в «Преступлении и наказании» Достоевского, «Гамлете», «Короле Лире»  Шекспира. Подарки получит «счастливый пассажир», который войдет на остановке «Площадь Рокоссовского» - здесь расположен ЗАГС Сеймского округа.

     

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