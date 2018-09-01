Икона «Знамение» из Нью-Йорка прибудет в Курск 23 сентября

Икона Божией Матери «Знамение», которая постоянно находится в Нью-Йорке, прибудет в Курск 23 сентября. Она примет участие в крестном ходе из Коренной пустыни в Курск. Его проведут 25 сентября. В этом году исполняется 400 лет с момента установления крестного хода. 23 сентября святыню доставят в Коренную пустынь. Поклониться ей верующие смогут круглосуточно. Утром 25 сентября после божественной литургии начнется крестный ход. Икону «Знамение» перенесут из Коренной пустыни в Знаменский собор Курска. Там она будет находиться до 3 октября. Доступ также будет организован круглосуточно. Планируется, что 26 сентября святыня посетит лечебные учреждения, а 1 октября – Рыльск.