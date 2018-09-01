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    Куряне пытались пронести в суды 187 единиц оружия и 3 электрошокера

    Сегодня, 13:54
    Куряне пытались пронести в суды 187 единиц оружия и 3 электрошокера
    Курские приставы не допустили ни одной чрезвычайной ситуации в суде. Сотрудники ведомства обеспечивают охрану Арбитражного суда Курской области, Курского областного суда, 31 городских и районных судов, Курского гарнизонного военного суда, 66 участков мировых судей. Приставы не дали пронести в здания судов 187 единиц газового и травматического оружия, 3 электрошокера и еще почти полторы тысячи предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Всё перечисленное принадлежало посетителям на законных основаниях. За 8 месяцев судебные приставы обеспечили безопасность порядка 8 тысяч судебных заседаний.

     

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