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    В Курске начали подключать воду после аварии на магистрали

    Вчера, 11:41
    В Курске начали подключать воду после аварии на магистрали
    Ккоммунальщики сегодня начали подключать водоснабжение в дома, которые накануне остались без воды. 12 сентября в Курске произошла авария на одном из участков магистрального водовода, питающего Северо-Западный, Юго-Западный микрорайоны и КЗТЗ, проспектов Клыкова, Плевицкой, улиц 50 лет Октября, Дзержинского и Красной Армии, Аэродромных и Суворовских переулков. Ряд домов сутки провёл без воды – не было ни горячей, ни холодной. По некоторым данным, где-то водоснабжение отключили ещё с вечера 11 сентября. Завершить работы коммунальщики надеялись к 9-10 часам вечера 12 сентября. Но объем работ оказался большим. В итоге без воды потребителям пришлось провести сутки. Подключение началось только сегодня утром, где-то вода уже появилась, но у многих курян ее до сих пор нет. Справки по вопросам подключения воды можно получить в курском «Водоканале» по телефону 70-06-14.  

     

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