Только одна из четырех организаций в Курске продает пиломатериалы через ЛесЕГАИС

Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг организаций, которые занимаются продажей пиломатериалов в Курске. Выяснилось, что только одна из четырех торговых точек выполняет требования к работе в рамках Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней - ЛесЕГАИС. По закону все организации, торгующие древесиной, должны быть зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС и через нее проводить каждую сделку с пиломатериалами. Система учета помогает выявить факты реализации незаконно заготовленной древесины и найти поставщиков нелегального товара. Общественники направили обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган провел проверку деятельности ИП и при необходимости принял меры.

Добавим, по данным Рослесхоза, на незаконные рубки приходится около 70% всех лесонарушений, а объем легального товарооборота составляет 20%. Чаще всего под топор «черных лесорубов» попадают лиственные породы - дуб, ясень, вяз, липа.