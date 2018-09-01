поиск по сайту
 

    Только одна из четырех организаций в Курске продает пиломатериалы через ЛесЕГАИС

    Вчера, 13:16
    Только одна из четырех организаций в Курске продает пиломатериалы через ЛесЕГАИС
    Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг организаций, которые занимаются продажей пиломатериалов в Курске. Выяснилось, что только одна из четырех торговых точек выполняет требования к работе в рамках Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней - ЛесЕГАИС. По закону все организации, торгующие древесиной, должны быть зарегистрированы в системе ЛесЕГАИС и через нее проводить каждую сделку с пиломатериалами. Система учета помогает выявить факты реализации незаконно заготовленной древесины и найти поставщиков нелегального товара. Общественники направили обращение в прокуратуру, чтобы надзорный орган провел проверку деятельности ИП и при необходимости принял меры.
    Добавим, по данным Рослесхоза, на незаконные рубки приходится около 70% всех лесонарушений, а объем легального товарооборота составляет 20%. Чаще всего под топор «черных лесорубов» попадают лиственные породы - дуб, ясень, вяз, липа.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама