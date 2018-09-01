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    Джошуа уверен в своей победе нокаутом над Поветкиным

    Вчера, 14:34
    Джошуа уверен в своей победе нокаутом над Поветкиным
    Британский боксёр Энтони Джошуа накануне своего боя с россиянином Александром Поветкиным выразил уверенность в том, что сможет одержать победу нокаутом. Боксёры сразятся за титул чемпиона мира в тяжёлом весе. Между тем британский боксёр Дэвид Хэй назвал Поветкина самым сложным соперником для Джошуа за всю его карьеру. Британец также напомнил, что любительская карьера Поветкина сильнее, чем у Джошуа: россиянин был чемпионом мира и Европы и победителем Олимпийских игр. Сказывается и опыт, Поветкин, как указал Хэй, боксирует намного дольше, чем Джошуа. Ранее и сам Джошуа, который считается фаворитом предстоящего поединка, признал, что бой с Поветкиным будет сложным. 
    Бой между Джошуа и Поветкиным состоится 22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли". Победитель завоюет чемпионские пояса по трём версиям: Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

     

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