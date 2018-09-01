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    В Курской области расследуют пропажу старинных золотых монет

    Вчера, 15:59
    В Курской области расследуют пропажу старинных золотых монет
    В Курской области расследуют уголовное дело, возбужденное после пропажи старинных монет. По данным СК, житель Курска при ремонте своего частного дома под деревянными полами обнаружил клад. В нем были 260 золотых монет Российской империи конца 19 – начала 20 века. Эти монеты у мужчины изъяли и поместили в коробке в комнату хранения вещественных доказательств 1-го отдела полиции. В дальнейшем по решению суда клад отправили в Гохран России в Москву. Однако сотрудники этого учреждения при вскрытии опечатанной коробки обнаружили вместо старинных монет три гаечных ключа и канцелярский степлер. Следователи устанавливают человека, похитившего клад. 

     

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