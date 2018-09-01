В Курске разговор в магазине вывел на гастролирующих воров

В Курске за серию краж задержаны мужчина и женщина, приехавшие из столицы. От их действий пострадали несколько владельцев дорогих и престижных иномарок. Местом для совершения преступлений злоумышленники выбирали парковки у детских садов. Утром родители привозили детей и уходили с ними в дошкольное учреждение, при этом они оставляли ценные вещи на виду в автомобиле. Именно в этот момент подозреваемые разбивали камнем боковое стекло и забирали сумку или барсетку. С места преступления скрывались на машине. В одном случае добычей преступников стала сумка, в которой находилось 300 тысяч рублей. Также они оставили себе ключи потерпевшего, собираясь совершить и квартирную кражу. Сумку и документы выбросили в лесу. Вещи заметили прохожие и вернули владельцу. При осмотре места обнаружения похищенного полицейские нашли чек из продуктового магазина. Сотрудники уголовного розыска проверили, не принадлежал ли он подозреваемым. Продавец вспомнила, как обслуживала тех самых покупателей, и рассказала, что они обсуждали свадьбу друзей. Оперативники экстренно проверили ЗАГСы Курска и вышли на след предполагаемых преступников, которые присутствовали на торжестве в качестве гостей. Их задержали до того, как успели покинуть Курск. Сейчас фигуранты дают признательные показания и обещают вернуть похищенное. Возбуждено уголовное дело, "гастролерам" грозит до 6 лет лишения свободы. До суда они будут находиться под стражей - уточнили в УМВД.