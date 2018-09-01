Волейболистки «ЮЗГУ-АТОМ» проведут мастер-класс во Льгове. Он состоится 21 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сейм». Спортсменки и их наставники решили дать старт мастер-классам для юных и взрослых курян, занимающихся волейболом в районных и городских секциях. В течение всего сезона-2018/2019 девушки в промежутках между играми чемпионата страны будут делиться секретами волейбольного мастерства. Напомним, по итогам прошлого сезона «ЮЗГУ-АТОМ» занял 3-е место в Чемпионате России среди команд Высшей лиги «А».