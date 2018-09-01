Отсутствием уличного освещения в Суджанском районе заинтересовалась прокуратура

На большинстве улиц Суджи, Замостянского, Заолешенского и Махновского сельсоветов в темное время суток отсутствует уличное освещение - выяснили прокуроры во время проверки. Надзорное ведомство направило в суд иски. Прокуратура требовала признать незаконным бездействие местных властей, а также обязать их организовать уличное освещение в соответствии с нормативными требованиями. Уточняется, что иски удовлетворены. Суд обязал руководство муниципалитетов навести порядок в коммунальном хозяйстве, чтобы вечером и ночью на улицах Суджанского района было светло.