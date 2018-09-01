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    Отсутствием уличного освещения в Суджанском районе заинтересовалась прокуратура

    Сегодня, 08:02
    Отсутствием уличного освещения в Суджанском районе заинтересовалась прокуратура
    На большинстве улиц Суджи, Замостянского, Заолешенского и Махновского сельсоветов в темное время суток отсутствует уличное освещение - выяснили прокуроры во время проверки. Надзорное ведомство направило в суд иски. Прокуратура требовала  признать незаконным бездействие местных властей, а также обязать их организовать уличное освещение в соответствии с нормативными требованиями. Уточняется, что иски удовлетворены. Суд обязал руководство муниципалитетов навести порядок в коммунальном хозяйстве, чтобы вечером и ночью на улицах Суджанского района было светло.

     

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