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    В Рыльском районе под колесами "Газели" погибла пенсионерка

    Сегодня, 11:40
    В Рыльском районе под колесами
    Во вторник, 18 сентября в Курской области под колёсами грузовика погибла пожилая женщина. Трагедия произошла около 8 часов вечера в посёлке Куйбышева Рыльского района. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель за рулём грузовой «ГАЗели», сдавая назад, не заметил 78-летнюю женщину, находившуюся за задним бортом кузова. Старушка также не заметила опасности. В результате автомобиль сбил пенсионерку, от полученных травм она скончалась в больнице.

     

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