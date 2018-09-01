В Рыльском районе под колесами "Газели" погибла пенсионерка

Во вторник, 18 сентября в Курской области под колёсами грузовика погибла пожилая женщина. Трагедия произошла около 8 часов вечера в посёлке Куйбышева Рыльского района. По данным Госавтоинспекции, 40-летний водитель за рулём грузовой «ГАЗели», сдавая назад, не заметил 78-летнюю женщину, находившуюся за задним бортом кузова. Старушка также не заметила опасности. В результате автомобиль сбил пенсионерку, от полученных травм она скончалась в больнице.