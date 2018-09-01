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    Впервые на пленэр приехали художники из Польши

    Вчера, 15:33
    Впервые на пленэр приехали художники из Польши
    На пленэр в Курск, посвященный приближающемуся Дню города, съехались художники из разных уголков страны - Белгорода, Рязани, ДНР, Воронежа, Липецка, Тамбова и Ярославля. Впервые в нем участвуют художницы из польского города Тчев София Гесиоровска и Гражина Ставиковска. Программой пленэра предусмотрены экскурсии по городу и в Коренную пустынь. Художники смогут ближе познакомиться с православной историей нашего города, запечатлев на своих полотнах Знаменский собор, Никитский храм, Сергиево-Казанский собор, а также отразить современную архитектуру. Каждый участник пленэра оставит в дар городу две работы, они пополнят художественный фонд городской галереи современного искусства. 25 сентября в администрации Курска откроется итоговая выставка работ. 

     

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