Впервые на пленэр приехали художники из Польши

На пленэр в Курск, посвященный приближающемуся Дню города, съехались художники из разных уголков страны - Белгорода, Рязани, ДНР, Воронежа, Липецка, Тамбова и Ярославля. Впервые в нем участвуют художницы из польского города Тчев София Гесиоровска и Гражина Ставиковска. Программой пленэра предусмотрены экскурсии по городу и в Коренную пустынь. Художники смогут ближе познакомиться с православной историей нашего города, запечатлев на своих полотнах Знаменский собор, Никитский храм, Сергиево-Казанский собор, а также отразить современную архитектуру. Каждый участник пленэра оставит в дар городу две работы, они пополнят художественный фонд городской галереи современного искусства. 25 сентября в администрации Курска откроется итоговая выставка работ.



