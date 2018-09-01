"Авангард" встречается с "Тюменью"

Сегодня "Авангард" проведет домашнюю встречу с футбольным клубом "Тюмень". Игра состоится в рамках 13-го тура ФНЛ. Подопечные Игоря Беляева сейчас входят в четверку лидеров, набрав 23 очка. У гостей из Сибири в активе 13 баллов, они расположились на 14-м месте. Между собой «Авангард» и «Тюмень» встречались дважды - в прошлом сезоне. Первый поединок завершился разгромом "Авангарда" 0:4, второй -нулевой ничьей. К слову, сегодняшний матч - последний перед кубковой встречей с "Краснодаром". Начало в 16 часов на стадионе "Трудовые резервы".