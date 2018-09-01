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    В День города движение в центре перекроют

    Сегодня, 15:23
    В День города движение в центре перекроют
    25 сентября в Курске в честь Дня города и крестного хода с иконой «Знамение» центральные улицы перекроют. 
    25 сентября с 9.30 часов до 22.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина на участке от улицы Садовая до Красной площади, с 18.00 часов до окончания праздничного фейерверка - по улице Урицкого от Красной площади до улицы Горького.
    Будет запрещена парковка транспортных средств на улице Ленина, Красной площади и прилегающих улицах. 
    С 14.30 часов до окончания прохождения Крестного хода будет закрыто движение транспорта по улицам Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьская до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского. 
    С 15.00 до 17.00 часов будет закрыто движение городского пассажирского транспорта и автотранспорта по ул. Ленина.
    Во время прибытия Крестного хода на Красную площадь к Знаменскому собору будет закрыто движение троллейбусов, автобусов и всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина.
    С 15.00 до 17.00 часов во время закрытия движения по ул. Ленина и ул. Сонина движение микроавтобусов по маршрутам №№227, 228, 273, 274 будет организовано до остановки «Почтовая» по ул. Радищева и обратно.
    Движение автобусов в направлении Сеймского округа и Северо-Западного микрорайона от Центрального рынка в направлении СХА и Железнодорожного округа от площади Перекальского, кольцевые маршруты автобусов №№ 39,83,93,280 будет организовано по ул. Радищева со всеми установленными остановками.

     

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