В День города движение в центре перекроют

25 сентября в Курске в честь Дня города и крестного хода с иконой «Знамение» центральные улицы перекроют.

25 сентября с 9.30 часов до 22.00 часов будет закрыто движение всех видов транспорта по ул. Ленина на участке от улицы Садовая до Красной площади, с 18.00 часов до окончания праздничного фейерверка - по улице Урицкого от Красной площади до улицы Горького.

Будет запрещена парковка транспортных средств на улице Ленина, Красной площади и прилегающих улицах.

С 14.30 часов до окончания прохождения Крестного хода будет закрыто движение транспорта по улицам Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьская до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского.

С 15.00 до 17.00 часов будет закрыто движение городского пассажирского транспорта и автотранспорта по ул. Ленина.

Во время прибытия Крестного хода на Красную площадь к Знаменскому собору будет закрыто движение троллейбусов, автобусов и всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина.

С 15.00 до 17.00 часов во время закрытия движения по ул. Ленина и ул. Сонина движение микроавтобусов по маршрутам №№227, 228, 273, 274 будет организовано до остановки «Почтовая» по ул. Радищева и обратно.

Движение автобусов в направлении Сеймского округа и Северо-Западного микрорайона от Центрального рынка в направлении СХА и Железнодорожного округа от площади Перекальского, кольцевые маршруты автобусов №№ 39,83,93,280 будет организовано по ул. Радищева со всеми установленными остановками.



