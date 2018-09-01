КВНщик из Курска снимается в программе «Кто хочет стать миллионером?»

Один из самых известных курских КВНщиков отправляется на запись программы «Кто хочет стать миллионером?» По информации "46ТВ", на этой неделе в Останкино намечена съёмка очередного выпуска передачи. Впервые собеседником Дмитрия Диброва окажется курянин. Это участник команды КВН «ПриМа», редактор АМИК Антон Сасин. Всероссийскую популярность ему принесла роль КВНовского «Президента Медведева». На запись игры «Кто хочет стать миллионером?» Антон Сасин едет в обществе другого двойника - исполнителя роли «Путина» Дмитрия Грачёва.