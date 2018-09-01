поиск по сайту
 

    КВНщик из Курска снимается в программе «Кто хочет стать миллионером?»

    Сегодня, 08:12
    КВНщик из Курска снимается в программе «Кто хочет стать миллионером?»
    Один из самых известных курских КВНщиков отправляется на запись программы «Кто хочет стать миллионером?» По информации "46ТВ", на этой неделе в Останкино намечена съёмка очередного выпуска передачи. Впервые собеседником Дмитрия Диброва окажется курянин. Это участник команды КВН «ПриМа», редактор АМИК Антон Сасин. Всероссийскую популярность ему принесла роль КВНовского «Президента Медведева». На запись игры «Кто хочет стать миллионером?» Антон Сасин едет в обществе другого двойника - исполнителя роли «Путина» Дмитрия Грачёва.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама