Злостного алиментщика отправили на исправработы за долг в 750 тысяч. Суд обязал курянина перечислять ежемесячно четверть заработка на содержание 12-летнего сына. Мужчина не спешил исполнять свои обязательства, нигде не работал, на учет в центр занятости не становился и никакой материальной помощи сыну не оказывал. Так образовалась задолженность по алиментам в 750 тысяч рублей. Сначала нерадивого отца привлекли к административной ответственности – ему назначили в качестве наказания 70 часов обязательных работ. Однако на путь исправления мужчина так и не встал, не попытался погасить долг хотя бы частично. Тогда на него завели уголовное дело. Суд уже вынес приговор. Неплательщика алиментов отправили на исправительные работы сроком 7 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства ежемесячно.



