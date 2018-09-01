Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл»

Услуги мобильного виртуального оператора под новым брендом «СберМобайл» со вчерашнего дня стали доступны для 4 субъектов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца 2018 г. к ним присоединятся еще 13 субъектов Российской Федерации: Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области. Об этом стало известно в ходе совместной пресс-конференции Первого заместителя Председателя Правления ПАО Сбербанк Льва Хасиса, генерального директора Tele2 Сергея Эмдина и генерального директора «Сбербанк-Телеком» Руслана Гурджияна. Свои вопросы спикерам в режиме видеоконференцсвязи смогли задать журналисты региональных СМИ.

«СберМобайл» предложит абонентам возможность самостоятельно настроить тариф под свои требования, выбрав необходимый объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит всего 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 СМС с возможностью уменьшения стоимости услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов экосистемы Сбербанка и оплаты услуг связи бонусами программы лояльности Сбербанка СПАСИБО.

Абоненты «СберМобайла» также смогут накапливать бонусы СПАСИБО по повышенной ставке (до 30 %) при пополнении баланса через мобильное приложение «СберМобайл». Приложение доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay.

Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте sbermobile.ru.

- Создание мобильного оператора для нас является важным этапом построения экосистемы Сбербанка, - сказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис. - Общение и возможность иметь качественную связь и доступ в интернет — важная потребность наших клиентов. Мы постараемся создать для них привлекательный по качеству, клиентскому опыту и стоимости сервис в партнерстве и сотрудничестве с нашими телекоммуникационными партнерами.

Стабильность связи будет обеспечиваться благодаря развитой сети Tele2, а также развиваемой «СберМобайлом» технологии бесшовной среды общения.

- Мы постарались сделать комплексный продукт, который легко купить в любом отделении и просто обслуживать в цифровых дистанционных каналах, - рассказал генеральный директор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян. - Мы протестировали несколько бизнес-моделей и остановились на гибком тарифном конструкторе, а набор опций безлимитного доступа к контенту (мессенджеры, музыка, видео, социальные сети) позволит его сделать подходящим для каждого. - Tele2 — сильный партнер для компаний, которые хотят запустить MVNO: мы опережаем других игроков рынка по индексу NPS и другим важным маркетинговым показателям, - считает генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. - Мы демонстрируем самые высокие темпы роста абонентской базы на рынке. Компании, создающие MVNO на базе Tele2, могут быть уверены в качестве сети: инвестиции в развитие инфраструктуры постоянно растут, карта Tele2 расширяется, во всех регионах присутствия работают технологии последнего поколения.

Напомним, что пилотный проект мобильного виртуального оператора под названием «Поговорим» стартовал в марте 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В феврале 2018 года тестовый тариф был запущен в Москве, где за первую неделю работы набрал свыше 10 тысяч абонентов.



