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    Курские лётчики отправились в Иркутск за новыми истребителями

    Сегодня, 11:51
    Курские лётчики отправились в Иркутск за новыми истребителями
    Два многофункциональных истребителя Су-30СМ войдет в боевой состав эскадрильи курского авиаполка. С их появлением часть будет полностью укомплектована новой техникой. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, лётный и технический состав эскадрильи уже прибыл на авиационный завод «Иркут» для проверки двигателей, основных систем и подготовки к перелету. Новейшие истребители пополнят парк боевых машин эскадрильи на аэродроме Халино. В ближайшее время летчики приступят к проведению первых полетов, а затем экипажи перелетят на новых Су-30СМ к месту постоянного базирования. Напомним, первая торжественная встреча партии Су-30СМ прошла в июне 2017 года. 
    Все летчики уже имеют опыт по облёту новейшей авиационной техники и беспосадочного перелета из Иркутской области в Курскую. В Курске к эксплуатации новых самолетов приступят летчики, прошедшие двухмесячную теоретическую переподготовку на новый тип авиационной техники в Липецком авиацентре.
    Новые истребители войдут в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.

     

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