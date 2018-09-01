Курские лётчики отправились в Иркутск за новыми истребителями

Два многофункциональных истребителя Су-30СМ войдет в боевой состав эскадрильи курского авиаполка. С их появлением часть будет полностью укомплектована новой техникой. Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, лётный и технический состав эскадрильи уже прибыл на авиационный завод «Иркут» для проверки двигателей, основных систем и подготовки к перелету. Новейшие истребители пополнят парк боевых машин эскадрильи на аэродроме Халино. В ближайшее время летчики приступят к проведению первых полетов, а затем экипажи перелетят на новых Су-30СМ к месту постоянного базирования. Напомним, первая торжественная встреча партии Су-30СМ прошла в июне 2017 года.

Все летчики уже имеют опыт по облёту новейшей авиационной техники и беспосадочного перелета из Иркутской области в Курскую. В Курске к эксплуатации новых самолетов приступят летчики, прошедшие двухмесячную теоретическую переподготовку на новый тип авиационной техники в Липецком авиацентре.

Новые истребители войдут в боевой состав полка и заменит по плану перевооружения истребители МиГ-29СМТ.



