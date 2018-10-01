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    Курская область должна отправить в армию более 1500 призывников

    Сегодня, 08:01
    Курская область должна отправить в армию более 1500 призывников
    Задача Курской области на осеннюю призывную кампанию — отправить в войска более 1,5 тыс. человек. Норму по весеннему призыву регион выполнил на сто процентов. 1480 наших призывников сейчас несут службу в рядах ВС РФ. В цене молодые люди, имеющие специальность. Как отметил военный комиссар Владимир Родионов, сейчас требуются не только здоровые, но и технически грамотные юноши. «Вырос спрос на специалистов. И Курская область способна эти задачи выполнить. Подготовкой водителей, связистов, стрелков-парашютистов занимается ДОСААФ. Обучение прошли 250 человек. Как и прежде, большинство курских призывников будут служить в Западном военном округе», - рассказал военком. Он также отметил, что среди курян растет популярность службы по контракту, кроме того, год от года уменьшается число уклонистов. 

     

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