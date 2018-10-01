В Курской области проводится масштабная тренировка по гражданской обороне

В Курской области проводится тренировка по гражданской обороне. Она продлится три дня – с 1 по 3 октября. Вместе с МЧС к тренировочному процессу привлечены территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.

На протяжении 3-х дней силы и средства МЧС совместно с другими ведомствами и организациями будут отрабатывать организацию выполнения мероприятий по гражданской обороне при возникновении крупномасштабных ЧС.

1 октября все мероприятия проводятся условно - отметили в спасательном ведомстве.