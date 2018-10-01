поиск по сайту
 

    В Курской области проводится масштабная тренировка по гражданской обороне

    Сегодня, 11:54
    В Курской области проводится масштабная тренировка по гражданской обороне
    В Курской области проводится тренировка по гражданской обороне. Она продлится три дня – с 1 по 3 октября. Вместе с МЧС к тренировочному процессу привлечены территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления.
    На протяжении 3-х дней силы и средства МЧС совместно с другими ведомствами и организациями будут отрабатывать организацию выполнения мероприятий по гражданской обороне при возникновении крупномасштабных ЧС.
    1 октября все мероприятия проводятся условно - отметили в спасательном ведомстве.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама