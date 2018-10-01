В Железногорске открыли площадку для занятий воркаутом

В Железногорске в парке культуры и отдыха имени Никитина открылась площадка для занятий воркаутом. На возведение спортивного объекта инвестор направил порядка 2 млн рублей. Здесь благоустроили прилегающую парковую зону, уложили специальное резиновое покрытие. Сертифицированное оборудование, установленное на площадке, включает в себя кроссфитраму, секции «змеек» и рукоходов, шведскую стенку, джампбоксы, брусья. Воркаут это уличный спорт, направленный на физическое совершенствование, развитие силы и выносливости. Площадка стала подарком железногорцам ко Дню города, который отметили 30 сентября.

Фото: пресс-служба МГОКа

