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    В Железногорске открыли площадку для занятий воркаутом

    Сегодня, 08:00
    В Железногорске открыли площадку для занятий воркаутом
    В Железногорске в парке культуры и отдыха имени Никитина открылась площадка для занятий воркаутом. На возведение спортивного объекта инвестор направил порядка 2 млн рублей. Здесь благоустроили прилегающую парковую зону, уложили специальное резиновое покрытие. Сертифицированное оборудование, установленное на площадке, включает в себя кроссфитраму, секции «змеек» и рукоходов, шведскую стенку, джампбоксы, брусья. Воркаут это уличный спорт, направленный на физическое совершенствование, развитие силы и выносливости. Площадка стала подарком железногорцам ко Дню города, который отметили 30 сентября.
     
    Фото: пресс-служба МГОКа

     

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