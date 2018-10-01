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    «Квадра» начала подавать тепло в жилой фонд Курска

    Сегодня, 11:41
    «Квадра» начала подавать тепло в жилой фонд Курска
    «Квадра» начала подавать тепло в жилой фонд Курска - заявили сегодня в компании. Напомним, 1 октября мэр объявил о начале отопительного сезона по всему городу. Теплоэнергетики пояснили: подключение потребителей ведется поэтапно, согласно графикам и заявкам, утвержденным районными администрациями и управляющими компаниями. В компании также подчеркнули: появление тепла в квартирах во многом зависит от слаженной работы теплоэнергетиков с жилищными организациями, которые подключают дома непосредственно к системе теплоснабжения.
    Добавим, 27 сентября объявили о начале отопительного сезона для объектов социальной сферы. По данным "Квадры", тепло уже подается в более чем 280 школ, детсадов, больниц и других учреждений.

     

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