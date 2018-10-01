В Курской области прогнозируют туман

В Курской области ожидается туман - предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз Гидрометцентра. В нем, в частности, говорится, что ночью в регионе пройдет небольшой дождь. Осадки продолжатся и в среду. При этом ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Порывы ветра 3 октября могут достигать 14 м/с. Температура в темное время суток - от 5 до 10 градусов тепла, днем до +16.

В случае возникновения тумана спасатели призывают участников дорожного движения быть особенно внимательными и снижать скорость.



