В "Спецавтобазе" рассказали, кто, как и сколько должен платить за вывоз мусора

АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» информирует потребителей -физических лиц, проживающих в многоквартирном жилом фонде и индивидуальной жилой застройке, о том, что постановлением комитета по тарифам и ценам Курской области с 1 сентября 2018 года введен в действие единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории северо-восточной зоны Курской области, который будет действовать до 31 декабря 2018 года. В эту зону наряду с 11 районами входит и Курск.

По федеральному законодательству, все физические и юридические лица обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

Кроме того, плата за обращение с твердыми коммунальными отходами является коммунальной услугой и подлежит внесению на счёт Регионального оператора.

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчитывается, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которые утверждены приказом комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области.

Плата для физических лиц, проживающих в многоквартирном жилом фонде и частном секторе начисляется с учётом количества граждан, зарегистрированных в жилом помещении, и составляет: многоквартирные дома - 100,44 руб. в месяц с одного человека, индивидуальные жилые дома – 134,55 руб. в месяц с одного человека.

Договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО физическим лицам, проживающим в многоквартирных домах, заключают управляющие жилым фондом организации.

Физические лица, проживающие в индивидуальной жилой застройке (частном секторе), договор с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО заключают самостоятельно.

Форма договора с региональным оператором и вся необходимая информация для его заключения размещена на официальном сайте АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» в сети Интернет – www.sab46.ru в разделе «Клиентам».

По вопросам заключения договора потребители могут самостоятельно обратиться по адресу: 305047, г. Курск, ул. Энгельса, 171, абонентский отдел (тел. 35-76-14, 22-21-53 для физических лиц, проживающих в многоквартирном жилом фонде и частном секторе) или по электронной почте: info@sab46.ru. По вопросам периодичности вывоза ТКО необходимо обращаться в отдел эксплуатации (тел. 22-21-51).

В случае расхождения сведений о количестве зарегистрированных граждан, указанных в квитанции на оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО за сентябрь 2018 г., администрация АО «САБ по уборке города Курска» убедительно просит граждан оплатить услуги, исходя из фактически зарегистрированных в жилом помещении человек. В дальнейшем, на основании данных, уточненных управляющими жилым фондом организациями, будет произведен перерасчет по данным лицевым счетам.

Оплату услуг регионального оператора по обращению с ТКО возможно оплатить без взимания комиссии в терминалах ПАО «Сбербанк» (в том числе квитанции с некорректными данными о количестве зарегистрированных человек), в филиалах ФГУП «Почта России», а также в кассе АО «САБ по уборке города Курска».

Потребители, ранее подключившие услугу «автоплатеж» в ПАО «Сбербанк», со счетов которых в сентябре 2018 г. были списаны денежные средства за услугу по сбору, транспортировке и захоронению ТКО, в случае несоответствия данных по зарегистрированным в жилом помещении гражданам, должны обратиться в абонентский отдел АО «САБ по уборке города Курска» за возвратом денежных средств.