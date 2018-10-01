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    Tele2 выяснила музыкальные предпочтения курян

    Сегодня, 11:57
    Tele2 выяснила музыкальные предпочтения курян
    Курск – Tele2, любимый оператор мобильной связи, публикует рейтинг самых популярных мелодий среди абонентов Курска. Хит-парад составлен на основе предпочтений пользователей, заменивших сигнал вызова на любимую композицию с помощью популярной услуги «Гудок».
    Рейтинг самых популярных композиций возглавил трек «Обещай» в исполнении ANIVAR. На втором месте – песня «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова, на третьем – Panda E от Cygo. В топ-5 также вошли рэпер Элджей с хитом 360° и дуэт Джигана и Артема Качера с треком «ДНК». 
    Абонентам Tele2 доступны десятки тысяч мелодий в специальном каталоге на сайте gudok.tele2.ru. Абонентская плата за услугу «Гудок» составляет 2,5 рубля в сутки. Пользователи сервиса могут создавать плейлисты, настраивать время и день недели проигрывания, обмениваться треками с друзьями.
    Чтобы воспользоваться услугой «Гудок», достаточно зайти в голосовое меню, набрав короткий номер 0550, или посетить интернет-портал gudok.tele2.ru. Каталог мелодий постоянно обновляется.
    Владимир Поваров, коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:
    «Гудок» – один из самых популярных дополнительных сервисов, сегодня все больше абонентов Tele2 в Черноземье выбирают его с целью подчеркнуть свою индивидуальность. К тому же услуга очень удобна в использовании – заменить скучные гудки на любимый трек можно за несколько минут с помощью короткого номера или личного кабинета. Меломаны также могут подключить опцию «Гудок дня» и ежедневно радовать своих друзей новой мелодией».
    Абонентам Tele2 доступны различные дополнительные опции. Например, «Свой гудок» позволяет установить любой звуковой файл с компьютера абонента, а с помощью опции «Скопируй» пользователи могут копировать понравившиеся мелодии у другого клиента Tele2.
    Для тех, кто хочет разнообразить время ожидания соединения с вызываемым абонентом, доступна новая услуга «Tele2 Радио». Опция позволяет прослушивать музыкальные композиции и прогноз погоды, а также первым узнавать о специальных предложениях Tele2 вместо гудков при исходящих вызовах. Опция «Tele2 Радио» предоставляется бесплатно и доступна только при нахождении в зоне действия сети Tele2 домашнего региона. 

     

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