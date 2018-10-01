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    Михайлов прокомментировал очередные слухи о своей отставке

    Сегодня, 13:26
    Михайлов прокомментировал очередные слухи о своей отставке
    Губернатор Курской области Александр Михайлов прокомментировал очередные слухи о своей отставке. «Я считаю, что ничего тут неожиданного нет. Кампания идет, СМИ её подхватили и муссируют. А если это и состоится, ну что делать? Я солдат. Я всегда это говорил. Выполню любую команду. Если они считают, что после ухода опытных руководителей в регионах будет лучше, давайте предоставим им эту возможность. А сами примем это по-солдатски. Для меня ничего тут ни нового, ни трагичного нет», — цитирует главу региона "46ТВ". «Это выбор руководства и народа. Народ раз считает, что так надо, слава Богу», — добавил Михайлов. Добавим, только на этой неделе в отставку ушли главы двух регионов - Курганской и Липецкой областей. 

     

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