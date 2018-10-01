поиск по сайту
 

    Курянин не смог пробиться в полуфинал шоу "Русский ниндзя"

    Сегодня, 08:09
    Курянин не смог пробиться в полуфинал шоу
    28-летний курянин Иван Бакланов принял участие в съемках второго сезона передачи на Первом канале «Русский ниндзя». В сентябре он прошел кастинг на проект и на этой неделе прибыл в столицу для прохождения полосы препятствий. Спортсмену практически удалось пройти испытание, однако на последнем этапе он сорвался. Эфир с участием курского «ниндзя» выйдет на Первом в ноябре. Бакланов же намерен вновь испытать сея в следующем сезоне шоу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама