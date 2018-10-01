Курянин не смог пробиться в полуфинал шоу "Русский ниндзя"

28-летний курянин Иван Бакланов принял участие в съемках второго сезона передачи на Первом канале «Русский ниндзя». В сентябре он прошел кастинг на проект и на этой неделе прибыл в столицу для прохождения полосы препятствий. Спортсмену практически удалось пройти испытание, однако на последнем этапе он сорвался. Эфир с участием курского «ниндзя» выйдет на Первом в ноябре. Бакланов же намерен вновь испытать сея в следующем сезоне шоу.



