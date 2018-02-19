Четверых курян подозревают в автокражах

В Курской области раскрыты несколько автокраж. Как рассказали в УМВД, в Обояни установлены двое злоумышленников, которые похитили аккумуляторы с сельхозтехники, принадлежащей местному предпринимателю. Подельники, проходя мимо, заметили открытую дверь во двор, где и находился транспорт. Благодаря отсутствию свидетелей и хозяев дома, подозреваемым удалось похитить части автотехники, а позже их продать. Теперь следствие устанавливает вину злоумышленников, а также добивается возмещения ущерба потерпевшему.

Еще один курянин задержан по подозрению в краже техники из ВАЗа, припаркованного на улице Степана Разина в Курске. Хищение было совершено ночью. Уже на следующие сутки оперативники установили 34-летнего подозреваемого. У него обнаружили пропавшую технику. Также полицейские выяснили, что он причастен к краже запчастей из большегруза в Сеймском округе, совершенной в конце сентября. Транспорт был не закрыт, что и дало злоумышленнику возможность свободно проникнуть в салон. Похищенные запчасти изъяты, их он хранил у себя, чтобы позже продать.

Другое хищение автозапчастей, совершенное в августе, раскрыто сотрудниками Железнодорожного отдела полиции. Тогда ночью неизвестный, повредив капот ВАЗа, украл аккумулятор, который позже продал. Ранее он уже был судим за аналогичные хищение. 33-летний мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.

Во всех случаях совершить преступления удавалось из-за того, что автомобили не были оборудованы сигнализациями, а часто их просто забывали закрывать. Чтобы не стать жертвой подобного хищения, нужно внимательно отнестись к безопасности своих машин, установив на них охранные устройства, - подчеркивают в полиции.



