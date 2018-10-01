До конца года можно сменить страховщика или управляющую компанию, которые работают с вашими пенсионными накоплениями

Граждане, у которых формируется накопительная пенсия, могут сменить страховщика по обязательному пенсионному страхованию или управляющую компанию, работающую с пенсионными накоплениями. Напомним, страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору. Если вы выбрали для управления своими пенсионными накоплениями частную или государственную управляющую компанию, то вашим страховщиком является Пенсионный фонд РФ.

Для выбора страховщика есть два вида заявлений: первый предполагает передачу средств пенсионных накоплений по истечении 5 лет с года подачи заявления, второй вид (о досрочном переходе) предполагает передачу средств уже в следующем году. При этом не забывайте – если вы меняете страховщика чаще чем раз в 5 лет, то ваши деньги будут переданы новому страховщику без учета инвестиционного дохода. Вам это невыгодно.

Способы подачи заявления следующие:

- через клиентскую службу любого учреждения ПФР вне зависимости от места жительства или МФЦ. Приём заявлений учреждениями ПФР осуществляется во все дни недели, кроме субботы и воскресенья. При себе необходимо иметь паспорт.

- через Интернет. Электронное заявление можно подать через Единый портал государственных услуг или Личный кабинет гражданина на сайте ПФР при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, выданной аккредитованным удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной подписи».

- по почте. В этом случае установление личности гражданина и проверка подлинности его подписи осуществляется нотариусом или в установленном гражданским законодательством порядке.

Гражданам, собирающимся сделать выбор в пользу негосударственного пенсионного фонда, следует заранее заключить с выбранным НПФ договор об обязательном пенсионном страховании. Для перевода средств в управляющую компанию заключать договор с ней не требуется.

К выбору НПФ или управляющей компании нужно отнестись максимально ответственно и обдуманно. Вы выбираете финансовую организацию для приумножения своего пенсионного капитала, поэтому обязательно изучите результаты работы фонда или управляющей компании в последние годы, сравните доходность с другими.

А чтобы мошенники не сделали выбор за вас, без вашего согласия, будьте осторожны со своими персональными данными. Никогда и никому не сообщайте свой СНИЛС, если вы не уверены, что это представитель госоргана или работодатель, никогда не указывайте свой СНИЛС при его запросе на различных сайтах. Изучайте внимательно все документы, которые подписываете при оформлении кредита, покупке мобильного телефона, приёме на работу и т.д.

Если вы решили подписать договор, предложенный агентом НПФ (их сотрудники ходят по домам граждан, зачастую представляясь работниками Пенсионного фонда России), то вы должны предварительно изучить всю информацию о деятельности НПФ, оценить его надежность. Помните, размер накопительной пенсии зависит не только от суммы отчисляемых страховых взносов, но и от результатов инвестирования пенсионных накоплений!