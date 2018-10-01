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    В курском СИЗО подследственных содержали в камерах без окон и вентиляции

    Сегодня, 08:13
    В курском СИЗО подследственных содержали в камерах без окон и вентиляции
    Прокурор Курской области потребовал устранить нарушения в СИЗО-1, проверив исполнение требований о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых.
    В ходе проверки выявлены нарушения законодательства, регламентирующего режимные требования, материально-бытовое обеспечение, оказание медицинской помощи. Вскрыты факты содержания в камерах обвиняемых совместно с осужденными, в отношении которых приговор суда вступил в законную силу. Ряд содержащихся под стражей граждан длительное время находились в боксе, где отсутствуют окна и вентиляция. Люди, содержащиеся в камере для временной изоляции, не получают необходимой медицинской помощи, в их медицинских картах отсутствуют соответствующие записи. Часть камер не отвечает требованиям санитарии и гигиены. В некоторых поверхности стен и потолков поражены грибком и сыростью, санузлы находятся в антисанитарном состоянии, либо имеют неисправности. Распорядок дня СИЗО-1 не предусматривает ежедневных 2-часовых прогулок для осужденных, оставленных в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. Не предусмотрена дополнительная прогулка подозреваемых и обвиняемых, которые участвовали в течение дня в судебном заседании или следственных действиях и не смогли воспользоваться этим правом.
    Принятые на хранение от обвиняемых и осужденных запрещенные предметы, вещи и иные ценности, администрацией изолятора не направлены к месту отбывания осужденными наказания. На момент проверки на хранении в СИЗО-1 находились более 2700 таких предметов.
    Прокурор Курской области потребовал у руководства СИЗО-1 устранить нарушения и не допускать их в дальнейшем, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц. 

     

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