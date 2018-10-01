Специалисты Курскэнерго знакомят студентов с профессией энергетика

Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит системную профориентационную работу со школьниками и студентами. Одной из составляющих этой работы являются экскурсии в Музей истории энергетики Курской области.

На минувшей неделе в рамках Дней открытых дверей более 50 студентов Юго-западного государственного университета и Курского электромеханического техникума побывали в гостях у энергетиков. В Музее студентам рассказали об истории становления курской энергосистемы, ее руководителях и заслуженных работниках. Ребята узнали о трудовой биографии энергетиков, которые создавали и укрепляли мощь региональной энергетической системы. А специалисты филиала продемонстрировали с помощью интерактивной карты поэтапную электрификацию населенных пунктов Курской области.

По окончании экскурсии участники мероприятия отметили, что встреча получилась интересной и насыщенной. Они поблагодарили работников Курскэнерго за познавательный экскурс в мир профессии энергетика.

До конца года энергетики планируют провести для учащихся профильных высших и средних специальных учебных заведений области порядка 20 экскурсий.



