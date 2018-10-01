поиск по сайту
 

    Специалисты Курскэнерго знакомят студентов с профессией энергетика

    Сегодня, 11:42
    Специалисты Курскэнерго знакомят студентов с профессией энергетика
    Филиал ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» проводит системную профориентационную работу со школьниками и студентами.  Одной из составляющих этой работы являются экскурсии в Музей истории энергетики Курской области. 
    На минувшей неделе в рамках Дней открытых дверей более 50 студентов Юго-западного государственного университета и Курского электромеханического техникума побывали в гостях у энергетиков. В Музее  студентам рассказали об истории становления курской энергосистемы, ее руководителях и заслуженных работниках. Ребята узнали о трудовой биографии энергетиков, которые создавали и укрепляли мощь региональной энергетической системы. А специалисты филиала продемонстрировали с помощью интерактивной карты поэтапную электрификацию населенных пунктов Курской области. 
    По окончании экскурсии участники мероприятия отметили, что встреча получилась интересной и насыщенной. Они поблагодарили работников Курскэнерго за познавательный экскурс в мир профессии энергетика.
    До конца года энергетики планируют провести для учащихся профильных высших и средних специальных учебных заведений области порядка 20 экскурсий.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Октябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама