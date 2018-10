"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Спейс-рок для Андрюхи, часть 4».

Плей-лист:

1. AnatAndr – 1FE8 ‘2018

2. Ecstatic Cosmic Union - Infinite Gratitude (XCU’2013)

3. Oole's Scomp - Stars are so cool (There Are No Girls At The Moon’2018)

4. SubArachnoid Space - Tigris (Split wtth Bardo Pond’2002)

5. Datashock - Mememöschen (Banana Spleen (EP)’2018)

6. Lamagaia - Paronama Vju (Lamagaia’2017)

7. Föllakzoid & J. Spaceman - Electric (London Sessions 12''’2017)

8. Vespero - Hap (Shum - Shir’2017)

9. F/i – SpaceMantra (SpaceMantra’1988)

10. Mayan Ruins - Crystal Skull (Temple Of Starry Wisdom’2014)

11. Kungens Män - Månen tur och retur (Dag & Natt’2017)

12. Øresund Space Collective - The Oracle Pt 1 (Hallucinations Inside The Oracle ‘2017)

13. Dreamweapon - Blauekirshe (SOL’2018)

14. Dead Sea Apes - Coronal (Recondite (comp)’2018)

15. Golem - Orion Awakes (Orion Awakes’1972)

16. High Disciple - Outbound (High Disciple’2018)

17. Sounds Of New Soma - Om Namah (Live at the Green Mushroom Festival’2018)

18. Shjrunken Heads - Cardinal Woozy (FLUX (EP)’2018)

19. Lunar Grave - JJ-180 (The Sunstruck Forest’2018)

20. Krautzone - Liebe (Kosmische Rituale’2013)

21. Snakes Don't Belong In Alaska - Mountain Void (Mountain Rituals’2017)

22. The Myrrors - Note From the Underground (Fuzz Club Session’2018)

23. Flowers Must Die - Källa Till Ovisshet (Källa Till Ovisshet’2017)

24. Beyond-O-Matic - Frozen (cover Madonna) (Your Body’1988)