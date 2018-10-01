Нелегального таксиста за мелкую взятку приговорили к штрафу

В Курске водитель легкового автомобиля, который незаконно занимался перевозкой пассажиров, осужден за мелкое взяточничество. Как рассказали в прокуратуре, весной инспекторы ДПС оставновили автомобиль с обозначениями такси, за рулем был 29-летний житель Курска. Дорожные полицейские хотели проверить лицензию на перевозку пассажиров. Оказалось, что соответствующего разрешения у водителя нет. Чтобы избежать административной ответственности, курянина попытался оставить в салоне служебного автомобиля 500 рублей в качестве взятки. В это время его задержали сотрудники полиции. Суд приговорил нелегального таксиста к штрафу в 20 тысяч рублей.