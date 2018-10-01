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    У пьяной жительницы Железногорска полицейские забрали младенца

    Сегодня, 08:03
    У пьяной жительницы Железногорска полицейские забрали младенца
    32-летняя жительница Железногорска решила пьяной прогуляться со своим двухмесячным сыном. Прогулка завершилась тем, что младенца забрали сотрудники полиции. Позднее протрезвевшую женщину за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и злоупотребление спиртным вызвали на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как пишет «Эхо недели», ребенка женщине вернули и выписали штраф. Эту семью взяли на патронаж - теперь к любительнице спиртного будут проявлять повышенное внимание. В случае повторения инцидента малыша пригрозили отобрать окончательно.

     

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