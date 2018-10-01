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    Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»

    Сегодня, 11:26
    Сбербанк запустил акцию «Золотые карты»
    Сбербанк снова проводит акцию по предоставлению 50%-й скидки по дебетовым золотым картам всех платёжных систем: Mastercard, Visa и «Мир».

    Скидка предоставляется на первый год обслуживания основных личных карт: MasterCard Gold, Visa Gold и Мир «Золотая», — открытых в рублях и выпущенных вне пакетов услуг.

    Чтобы оформить карту со скидкой, необходимо подать заявку на выпуск в период с 1 октября по 31 декабря 2018 года. Сделать это можно на сайте банка, в личном кабинете «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.

    Кроме скидки на обслуживание, клиенты получат повышенные бонусы СПАСИБО в категориях: рестораны и кафе (5%), супермаркеты (1%), на остальные категории — 0,5%. Скидки платёжных систем: Visa Premium — на сайте Visa, «Mastercard Бесценные города» — на сайте Mastercard, кешбэк — сервис для держателей карт «Мир», «Привет, Мир» — на сайте НСПК.

    - Мы проводили аналогичную акцию в начале года, и она пользовалась большой популярностью у клиентов – ведь только в это время можно получить золотую карту с большими возможностями в два раза дешевле, - прокомментировала акцию директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» ПАО Сбербанк Светлана Кирсанова.

     

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