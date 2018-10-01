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    Запрет на регистрацию 48 машин заставил курскую компанию оплатить долг в 4 миллиона

    Сегодня, 12:54
    Запрет на регистрацию 48 машин заставил курскую компанию оплатить долг в 4 миллиона
    Запрет на регистрацию 48 машин заставил курскую компанию оплатить крупный долг. Как рассказали в службе приставов, суд обязал организацию, занимающаяся строительно-монтажными работами, выплатить долг в пользу ООО «Брандмейстер» в 3,9 миллиона рублей. Пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, а также о запрете на регистрационные действия в отношении 48 транспортных средств, принадлежащих должнику-организации.
    В автопарке фирмы были Mercedes-Benz, Porsche Panamera, Volkswagen Golf, Ford Mondeo, Mazda 6, несколько автомобилей ЗИЛ и КамАЗ, автобусы и грузовые прицепы. В результате принятых мер организация поспешила оплатить долг в полном размере. Только тогда был снят запрет на регистрационные действия в отношении автотранспортных средств.

     

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