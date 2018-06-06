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    Пресс-служба администрации Курской области не подтвердила отставку губернатора Александра Михайлова

    Сегодня, 14:44
    Пресс-служба администрации Курской области не подтвердила отставку губернатора Александра Михайлова
    Пресс-служба администрации Курской области не располагает сведениями об отставке губернатора Александра Михайлова. Об этом журналистам "46ТВ" заявила председатель регионального комитета информации и печати Наталья Лымарь. "У нас по этому вопросу никакой информации нет", - сказала Лымарь. Сегодня портал KurskTV, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что губернатор Курской области подал в отставку. Ранее в Доме Советов сообщили, что 11 октября глава региона проведет в Могилеве, участвуя в V Форуме регионов Беларуси и России. Михайлов намеревался подписать на этом мероприятии несколько документов, касающихся сотрудничества Курской области и Беларуси.

     

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