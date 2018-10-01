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    В Курскэнерго подвели итоги регионального этапа конкурса плакатов и сатирических рисунков «Энерговор! К ответу!»

    Сегодня, 11:49
    В Курскэнерго подвели итоги регионального этапа конкурса плакатов и сатирических рисунков «Энерговор! К ответу!»
    Целью конкурса, организованного  филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», было привлечь  внимание общественности к проблемам хищения электроэнергии, призвать людей честно потреблять электроэнергию в быту и на производстве, содействовать борьбе с нарушителями платежной дисциплины. 
    Профессиональным художникам и любителям было предложено представить работы на темы:  «Потребляй честно!», «Добросовестный потребитель – ответственный человек», «Честная электроэнергия - дешевле ворованной», «Получил электроэнергию – заплати честно», «Энерговоровство опасно для жизни и имущества» и «Ворует один, платят все». Отдельная номинация была предусмотрена для юных художников в возрасте 12-17 лет.  
    Победителей и призеров конкурса  определяло  жюри, куда вошли  специалисты Курскэнерго.  В итоге в номинации  «Плакат» победили  Любовь Брежнева с работой «Воровать опасно» и Елена Каракулева «Останови воровство электроэнергии!»,  призером стала Анна Деваева. В номинации «Сатирический рисунок (карикатура)» лучшими признаны работы   Максимилиана Зглавуцы «Статус энерговора – вор!» и Людмилы Полиной «Стоп, энерговор!».  Дарья Овсянникова  и Виктория Косикова – призеры конкурса. 
    Лучшие работы направлены на межрегиональный конкурс «Энерговор! К ответу!», который проводит ПАО «МРСК Центра», а  их авторы  получат памятные подарки от Курскэнерго.

     

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