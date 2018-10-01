В Курскэнерго подвели итоги регионального этапа конкурса плакатов и сатирических рисунков «Энерговор! К ответу!»

Целью конкурса, организованного филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго», было привлечь внимание общественности к проблемам хищения электроэнергии, призвать людей честно потреблять электроэнергию в быту и на производстве, содействовать борьбе с нарушителями платежной дисциплины.

Профессиональным художникам и любителям было предложено представить работы на темы: «Потребляй честно!», «Добросовестный потребитель – ответственный человек», «Честная электроэнергия - дешевле ворованной», «Получил электроэнергию – заплати честно», «Энерговоровство опасно для жизни и имущества» и «Ворует один, платят все». Отдельная номинация была предусмотрена для юных художников в возрасте 12-17 лет.

Победителей и призеров конкурса определяло жюри, куда вошли специалисты Курскэнерго. В итоге в номинации «Плакат» победили Любовь Брежнева с работой «Воровать опасно» и Елена Каракулева «Останови воровство электроэнергии!», призером стала Анна Деваева. В номинации «Сатирический рисунок (карикатура)» лучшими признаны работы Максимилиана Зглавуцы «Статус энерговора – вор!» и Людмилы Полиной «Стоп, энерговор!». Дарья Овсянникова и Виктория Косикова – призеры конкурса.

Лучшие работы направлены на межрегиональный конкурс «Энерговор! К ответу!», который проводит ПАО «МРСК Центра», а их авторы получат памятные подарки от Курскэнерго.



