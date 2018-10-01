Экс-нотариуса приговорили к 7 годам колонии за изнасилование

Сегодня Кировский районный суд вынес приговор бывшему нотариусу Михаилу Черкашину. Его обвиняли в жестоком изнасиловании своей молодой сотрудницы. Преступление, совершенное в мае 2017 года, вызвало широкий общественный резонанс. Пока шло следствие и судебное производство, Черкашин находился под стражей в СИЗО. По данным «МедиаСити», там известному нотариусу не приходилось жаловаться на плохие условия содержания. В камере на двоих даже имелся телевизор. Суд признал Черкашина виновным и приговорил к 7 годам колонии строгого режима.