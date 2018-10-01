Роман Старовойт встретится с игроками и руководством «Динамо»

Завтра состоится встреча баскетбольного клуба «Динамо» с руководителем региона. Утром с командой пообщается временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. На встрече будут присутствовать руководство «бело-голубых», тренерский штаб и игроки «Динамо». Это будет одна из первых официальных встреч Старовойта в новой должности. Напомним, 11 октября президент назначил Романа Старовойта врио главы Курской области.



