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    Роман Старовойт встретится с игроками и руководством «Динамо»

    Сегодня, 14:44
    Роман Старовойт встретится с игроками и руководством «Динамо»
    Завтра состоится встреча баскетбольного клуба «Динамо» с руководителем региона. Утром с командой пообщается временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт. На встрече будут присутствовать руководство «бело-голубых», тренерский штаб и игроки «Динамо». Это будет одна из первых официальных встреч Старовойта в новой должности. Напомним, 11 октября президент назначил Романа Старовойта врио главы Курской области.

     

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