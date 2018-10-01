ДТП на Дзержинского с шестью машинами спровоцировало пробки в Курске

Около 14 часов на улице Дзержинского в районе остановки «кинотеатр Щепкина» произошло ДТП с участием шести транспортных средств. Авария спровоцировала заторы в центральной части города. Подробности радио «Курс» рассказал старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Александр Мальцев: "Самосвал ЗИЛ двигался по улице Дзержинского со стороны улицы 50 лет Октября в сторону улицы Верхняя Луговая. Со слов водителя, у автомобиля якобы отказали тормоза, он был неуправляемый, по инерции двигался вниз. При этом он задел попутную "Мазду". Далее он выехал на середину проезжей части и совершил столкновение со встречными автомобилями ВАЗ-2112 и "Ауди". После этого по инерции грузовик и ВАЗ-2112 покатились назад и задели два маршрутных автобуса "Мерседес" и ПАЗ. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля ВАЗа, это мужчина 1976 года рождения. Водитель 12-й модели пока за медпомощью не обращался. Больше пострадавших нет, в автобусе никто не пострадал. В ходе расследования происшествия будут установлены степень виновности участников ДТП и причины, которые поспособствовали его совершению".

фото ВК Автокадр_46

